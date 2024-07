Venezuela: Maduro aceita retomar negociações com os EUA para retirada de sanções

Presidente venezuelano anunciou a retomada faltando menos de um mês para as eleições no país

O governo da Venezuela pretende retomar o diálogo com os Estados Unidos para tentar suspender as sanções econômicas impostas ao país. O anúncio foi feito pelo ditador Nicolás Maduro na segunda-feira, dia 1º, a menos de um mês para as eleições presidenciais. Os Estados Unidos mantêm restrições aos negócios com a Venezuela há dez anos.

Nicolas maduro – Foto: Twitter @NicolasMaduro / Reprodução

“Recebi a proposta durante dois meses consecutivos do governo dos Estados Unidos para restabelecer as conversações e o diálogo direto”, disse o líder venezuelano, na televisão. “Após pensar sobre isso por dois meses, aceitei, e, na próxima quarta-feira, as conversas com o governo dos Estados Unidos serão retomadas.”

O governo de Maduro manteve conversações extraoficiais com Washington, mas o diálogo foi interrompido por causa do não cumprimento de compromissos relacionados à realização de eleições. O presidente venezuelano buscará um terceiro mandato nas urnas no dia 28. Fonte: Associated Press.