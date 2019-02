Venezuela: Líder da oposição pede que uso da força seja considerada

Os líderes da oposição venezuelana pediram à comunidade internacional para considerar o uso da força contra o regime do presidente Nicolás Maduro, depois dos episódios de violência resultantes da tentativa de levar ajuda humanitária ao país.

Julio Borges, um dos principais membros da coalizão de oposição, disse neste domingo que as propostas para intensificar as ações contra Maduro serão feitas durante uma reunião na capital colombiana, Bogotá, amanhã (25).

O líder da oposição, Juan Guaidó, reconhecido como presidente legítimo da Venezuela por mais de 50 países, incluindo os EUA, participará da reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e com diplomatas regionais.

“Vamos exigir uma escalada na pressão diplomática e no uso da força contra a ditadura de Nicolás Maduro”, disse Borges, que é o representante da oposição no Grupo Lima, uma coalizão de nações latino-americanas e do Canadá que se opõe a ele. Fonte: Dow Jones Newswires.