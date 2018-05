Venezuela diz que libertação de preso norte-americano é gesto de boa vontade

O ministro de Informação da Venezuela, Jorge Rodriguez, classificou a libertação do preso norte-americano Josh Holt como um “gesto de boa vontade” do presidente venezuelano Nicolás Maduro, após meses de negociações. “Estamos rezando para que esse tipo de gesto do nosso presidente reforce o que sempre procuramos: diálogo, harmonia, respeito pela nossa independência e soberania”, declarou Rodriguez.

A libertação de Josh Holt, preso na Venezuela em 2016 por acusações de porte ilegal de armas, foi comemorada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje de manhã. Em sua conta do Twitter, Trump afirmou que o cidadão norte-americano deve aterrissar em Washington esta noite, onde se reunirá com sua família na Casa Branca.

Marco Rubio, senador pela Flórida, afirmou que a soltura de Holt e sua esposa não mudará “de modo algum a política dos EUA em relação à ditadura na Venezuela”. Fonte: Associated Press.