Veículo atropela multidão em Berlim, deixa um morto e cerca de 30 feridos

Um veículo atropelou uma multidão no oeste de Berlim, na Alemanha, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outras 30 na manhã desta quarta-feira, 8, disse um porta-voz do corpo de bombeiros da capital alemã. O motorista atropelou pessoas em uma esquina por volta das 10h30 locais, antes de colocar o carro de volta na estrada e depois bater na vitrine de uma loja, um quarteirão mais adiante, disse o porta-voz da polícia Thilo Cablitz.

De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros, Adrian Wentzel, dezenas de pessoas sofreram apenas ferimentos leves, mas três pessoas teriam ficado gravemente feridas e outras cinco estariam em um estado ainda mais grave.

O atropelamento foi próximo à Igreja Memorial Imperador Guilherme, onde uma multidão estava reunida. O local fica perto do mercado de rua Kurfuerstendamm, onde em 2016 o tunisiano Anis Amri sequestrou um caminhão, matou o motorista e invadiu com o veículo um mercado de Natal lotado, matando 11 pessoas e ferindo dezenas de outras.

O motorista aparentemente foi detido por pedestres antes de ser preso rapidamente por um policial que estava perto do local, disse Cablitz. Mais tarde, a polícia informou em um tuíte que o motorista era um armênio-alemão de 29 anos que mora em Berlim.

A polícia investiga se o incidente foi um ataque deliberado ou um acidente, possivelmente com alguma causa médica, disse um porta-voz da polícia, acrescentando que o motorista também recebeu tratamento após a batida.

“É muito cedo para especular sobre o que está por trás (do incidente)”, disse um porta-voz do Ministério do Interior em uma coletiva de imprensa regular do governo federal em Berlim.

O jornal alemão Bild identificou a vítima como um professor que estava na rua com um grupo de alunos. Nenhum nome foi revelado até o momento.

Um grande número de veículos de resgate e socorristas foi até o local – a polícia confirmou que, em determinado momento da manhã, cerca de 130 pessoas dos serviços de emergência atenderam ao incidente. A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, disse estar “profundamente chocada com este incidente”.

O ator escocês-americano John Barrowman, famoso por sua participação na série Doctor Who, postou um vídeo no Twitter afirmando ter testemunhado o acidente, descrevendo uma grande presença de serviços de emergência no local, um corpo estendido no meio da rua e muitas pessoas com ferimentos pelo local.

Barrowman também fez uma breve descrição do acidente. “O carro desceu pela calçada (…). Então ele voltou para a rua, atingiu alguém, continuou pela rua e voltou pela calçada, acertando muitas pessoas”, disse. (Com agências internacionais).