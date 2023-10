Mundo ‘Vamos insistir no corredor humanitário’, diz ministro da Secom sobre guerra em Israel

O ministro da Secom, Paulo Pimenta, disse nesta terça-feira, 17, que o governo do Brasil vai insistir na ideia de um corredor humanitário para atender os civis afetados pela guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Há brasileiros na região que querem ser repatriados, mas não conseguem liberação para deixar o território.

“Desde domingo nós tínhamos uma expectativa de que as famílias de brasileiros e brasileiras pudessem sair de Gaza”, disse o ministro.

Como vem mostrando o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a equipe de diplomatas brasileiros no Egito tem encontrado uma série de dificuldades para retirar as pessoas de lá.

Falta um acordo entre as autoridades egípcias e israelenses.

“Esses bombardeios vão criando uma situação cada vez mais delicada, cada vez mais grave. Temos a expectativa da decisão do Conselho de Segurança da ONU. Vamos insistir na ideia do corredor humanitário tanto para a saída de estrangeiros e estrangeiras quanto para garantir a entrada de ajuda humanitária”, disse o ministro.

Ele deu as declarações em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.