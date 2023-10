Ursula von der Leyen diz que Israel que tem direito a legítima defesa

A chefe da comissão executiva da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou há pouco no X (ex-Twitter), que reiterou o seu apoio ao presidente de Israel Isaac Herzog. “Falei com meu amigo presidente Isaac Herzog e transmiti o meu total apoio a Israel face ao ataque terrorista de hoje perpetrado pelo Hamas. Reitero que Israel tem direito à legítima defesa”, escreveu Von der Leyen, em referência ao confronto em Israel após o grupo extremista Hamas ter iniciado uma invasão surpresa no Sul do país, na Faixa de Gaza.

“A UE lamenta as vítimas destes ataques sem sentido e apoia Israel hoje e nas próximas semanas”, acrescentou a chefe da Comissão Executiva da União Europeia. Mais cedo, Von der Leyen já havia condenado o ataque do Hamas. “Esta não é uma solução política, nem um ato de bravura. É puro terrorismo. E Israel tem o direito de se defender”, afirmou.