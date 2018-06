União Europeia: Presidente francês quer centros fechados para migrantes

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França e a Espanha querem que os migrantes que chegam à Europa sejam rapidamente colocados em “centros fechados” para que as autoridades possam decidir se são elegíveis para solicitar asilo.

Macron falou neste sábado depois de se encontrar com o primeiro ministro espanhol Pedro Sanchez, que faz sua primeira viagem ao exterior desde 2 de junho. A visita aconteceu um dia antes de alguns líderes da UE se encontrarem informalmente em Bruxelas para tentar encontrar uma abordagem comum antes da reunião oficial da União Europeia no final da próxima semana.

Macron busca apoio para a questão colocada por ele como uma crise política, não migratória. Outros países da UE, como a Itália, estão pressionando por uma política mais restritiva às migrações.

Uma proposta do presidente do Conselho da UE, Donald Tusk, é de localizar esses centros de migrantes fora da Europa. Fonte: Associated Press.