Uma pessoa morreu em decorrência de terremoto no Equador

Uma pessoa morreu em decorrência do forte terremoto que atingiu uma região próxima a Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador, de acordo com o serviço nacional de respostas a emergências do país. A vítima era um passageiro em um veículo que foi atingido pelo desabamento de uma casa.

De acordo com o U.S. Geological Survey, um terremoto de magnitude 6.8 atingiu a área costeira de Guayas, 80 quilômetros ao sul de Guayaquil, cuja região metropolitana tem 3 milhões de habitantes. Os tremores abalaram várias residências e prédios na região.