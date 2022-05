UE se esforça para garantir adesão de Finlândia e Suécia à Otan

A União Europeia (UE) está jogando seu peso para apoiar Finlândia e Suécia, num momento em que ambos os países se preparam para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Chefe de política externa da UE, Josep Borrell disse que Finlândia e Suécia “receberão forte apoio, tenho certeza, de todos os países (da UE) porque isso aumenta nossa união e nos faz mais fortes” se forem adiante com planos de integrar a Otan.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, é contra a adesão dos dois países à Otan por supostamente serem lenientes no confronto com militantes curdos, como o banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão, conhecido como PKK. Bullard reconheceu nesta terça-feira, 17, que a Turquia fez objeções, mas disse esperar “que a Otan consiga superá-las”.

Já o ministro de Defesa de Luxemburgo, François Bausch, disse que “ninguém entenderia se recusássemos a entrada de Finlândia e Suécia na Otan”. Busch acrescentou, no entanto, estar convencido “de que a situação irá numa direção positiva e que a Turquia concordará com a adesão”. Fonte: Associated Press.