UE manda embaixador de volta à capital da Ucrânia

A União Europeia (UE) mandou seu embaixador para a Ucrânia de volta à capital do país, Kiev, num gesto que sinaliza melhora da situação de segurança local e o compromisso do bloco com os ucranianos. Chefe de política da UE, Josep Borrell fez o anúncio nesta sexta-feira, 8, durante visita a Kiev, onde se juntou à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Borrell disse que a volta do embaixador vai ajudar a garantir que a UE e o governo da Ucrânia trabalhem de forma mais próxima e direta.

Forças russas tentaram entrar em Kiev nos dias que se seguiram à invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, mas, apesar de graves perdas e danos, a cidade resistiu aos ataques e o governo conseguiu manter sua atividades na capital. Borrell afirmou ser “impressionante” o fato de que o governo ucraniano esteja funcionando plenamente, mesmo em “circunstâncias muito difíceis”. Fonte: Associated Press.