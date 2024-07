Brasil e Mundo UE: líderes boicotam reunião com Hungria após Orbán se reunir com Putin e Xi

Líderes da União Europeia protestaram nesta terça, 16, contra o que consideram ser o uso indevido da presidência rotativa do bloco pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com muitos boicotando uma reunião informal organizada pela Hungria.

As autoridades estão indignadas com o fato de Orbán ter feito viagens não anunciadas a Moscou e Pequim no início deste mês, no que chamou de uma “missão de paz” destinada a mediar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Orbán é acusado de manter relações próximas demais com o presidente russo Vladimir Putin.

Os demais líderes da UE ficaram incomodados com falas de Orbán sugerindo que ele estava agindo em nome do bloco econômico durante as suas reuniões com Putin e o presidente chinês Xi Jinping. A Hungria ocupa a presidência rotativa do Conselho da UE de julho a dezembro de 2024.

O líder da Hungria também se encontrou na semana passada com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, em seu complexo em Mar-a-Lago e expressou confiança de que Trump “resolveria” rapidamente o conflito.