UE inicia estudo sobre 3ª dose de vacina da Pfizer/BioNTech contra covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informou nesta segunda-feira, 6, que iniciou um estudo para avaliar a aplicação de uma terceira dose da vacina da Pfizer/BioNTech contra covid-19 a ser ministrada seis meses após a segunda dose em pessoas acima de 16 anos.

De acordo com a agência regulatória europeia, será feita uma análises acelerada dos dados apresentados pelas farmacêuticas,incluindo os resultados de um ensaio clínico em curso no qual cerca de 300 adultos com sistemas imunitários saudáveis receberam uma dose de reforço aproximadamente seis meses após a segunda dose.

“O resultado desta avaliação é esperado nas próximas semanas, a menos que sejam necessárias informações adicionais, e será comunicado pela EMA”, disse a agência em comunicado.