UE impõe sanções a indivíduos e entidades do Irã por repressão a manifestantes

A União Europeia (UE) anunciou sanções nesta segunda-feira, dia 17, a 11 indivíduos e quatro entidades do Irã, em resposta à repressão de manifestantes que têm protestado pela morte de Mahsa Amini. No mês passado, Amini, de 22 anos, faleceu três dias depois de ser detida pela polícia da moralidade em Teerã por, supostamente, se recusar a usar o hijab, o véu islâmico. As sanções impedem a entrada na UE dos indivíduos punidos e congelam seus bens, assim como os das entidades envolvidas. Incluindo medidas desta segunda-feira, a UE já puniu 97 indivíduos e oito entidades do Irã por violações de direitos humanos.