UE e EUA continuarão apoiando Ucrânia por tempo que for necessário, diz Gentiloni

O comissário da União Europeia (UE) para a Economia, Paolo Gentiloni, comentou em entrevista coletiva à imprensa que o bloco e os Estados Unidos reforçaram a solidariedade à Ucrânia e a disposição para seguir apoiando o país política, militar e financeiramente “pelo tempo que for necessário”. A declaração foi dada após reunião entre os membros do Eurogrupo – grupo composto por ministros das Finanças dos Estados-membros da zona do euro – e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

O encontro ocorreu nesta sexta, em Washington. “A Comissão Europeia comprometeu-se no início deste ano a fornecer 9 bilhões de euros em assistência à Ucrânia. Desse montante, 1 bilhão de euros foi desembolsado durante o verão e outros 5 bilhões de euros serão pagos até o final do ano”, destacou o comissário.

Gentiloni ainda ressaltou que a UE deverá seguir apoiando as atividades do Fundo Monetário Internacional (FMI) para combater os efeitos causados pela guerra na Ucrânia, especialmente o Fundo para a Redução da Pobreza e o Crescimento e o novo Fundo para a Resiliência e Sustentabilidade.