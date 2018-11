UE diz que esforços continuam, mas acordo do Brexit ainda não foi alcançado

Parceiros da União Europeia (UE) no Reino Unido aumentaram nesta segunda-feira a pressão política sobre a primeira-ministra Theresa May em meio a sinais de que alguns progressos estão sendo feito nas negociações do Brexit.

Em uma reunião de ministros de Assuntos Europeus em Bruxelas hoje, o principal negociado do bloco para o Brexit, Michel Barnier, “explicou que intensos esforços de negociação

continuam, mas um acordo ainda não foi alcançado”. “Algumas questões-chave permanecem em discussão”, disse ele.

O Reino Unido deixará a UE no dia 29 de março, mas um acordo deve ser selado nas próximas semanas para deixar tempo suficiente para o Parlamento londrino e o Parlamento Europeu validarem o acordo.

O principal obstáculo a um acordo é como manter as mercadorias fluindo sem problemas na fronteira entre a Irlanda, que faz parte da UE, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido.

Todas as partes se comprometeram a evitar uma “fronteira dura” que dificultaria os negócios. Quaisquer novos postos aduaneiros na fronteira também pode reacender tensões sectárias prolongadas.

“A bola está no tribunal britânico. É uma questão política britânica”, disse a ministra de Assuntos Europeus da França, Nathalie Loiseau.

O ministro das Relações Exteriores belga, Didier Reynders, concordou, dizendo que a UE está “esperando por novas notícias de Londres”. Fonte: Associated Press