UE deve revelar na semana que vem pacote para preços de energia, diz comissária

Os próximos passos da União Europeia (UE) para lidar com a piora da crise energética devem ser revelados na semana que vem, de acordo com a comissária para Energia do bloco, Kadri Simson. A Rússia, por meio da estatal Gazprom, segue bloqueando as entregas de gás natural à Alemanha. Uma reunião extraordinária entre os ministros de Energia da UE acontecerá na próxima sexta-feira (9), em Bruxelas, para discutir um pacote de soluções para o aumento dos custos energéticos na Europa, afirmou Simson em entrevista à Associated Press.

Ela afirmou que a Comissão Europeia espera que o pacote seja adotado na próxima terça-feira (13), e que uma dissociação dos preços do gás e da energia, aumento da liquidez para o mercado e a redução coordenada da demanda poderiam ser esperados.

“Sabemos que há horários de pico em que nossas famílias e empresas estão testemunhando preços por hora extremamente altos”, disse ela na entrevista no Escritório da Delegação Europeia em Jacarta. “Parte desta proposta também trata de horários de pico e como ela reduzirá a demanda nesses horários específicos”.

Simson ainda reiterou o compromisso da UE com a transição para fontes renováveis. “Estamos assumindo a responsabilidade”, disse ela. “O maior passo que estamos fazendo para não impactar o mercado global de gás é concordar que iremos cortar nosso consumo”.

A UE tem o compromisso vinculativo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa pelo menos 55% até 2030 e zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Fonte: Associated Press.