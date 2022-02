UE deve mirar em Putin e Lavrov com sanções por invasão da Ucrânia pela Rússia

A União Europeia (UE) planeja mirar no presidente da Rússia, Vladimir Putin, e no ministro das Relações Exteriores do país, Sergey Lavrov, com sanções, disse um alto funcionário da UE, enquanto o bloco prepara um segundo pacote de medidas punitivas contra os russos pela invasão da Ucrânia.

Entre as medidas que a UE não tomará com o pacote atual está a decisão de cortar os bancos russos da rede financeira global Swift. Segundo o Financial Times, também não haverá restrições de viagens para Putin e Lavrov, o que seria sinal da intenção europeia de manter todas as possibilidades diplomáticas abertas.

O pacote da UE é o segundo conjunto de sanções contra a Rússia apresentado esta semana devido à invasão da Ucrânia por Moscou. Autoridades europeias disseram que um terceiro pode ser implementado se a situação piorar. Fonte: Dow Jones Newswires.