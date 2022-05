UE deve aprovar novo pacote de sanções contra Rússia em breve

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse esperar que a União Europeia (UE) chegue a um acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia em breve, em meio à continuidade da guerra na Ucrânia.

Em entrevista à CNBC, Sánchez previu que a Espanha sentirá os impactos econômicos dessas últimas sanções, na forma de gás, combustíveis e contas de eletricidade mais caros, mas afirmou que a união da UE e da comunidade internacional aplacará os efeitos do conflito.

“Putin cometeu um terrível erro, ao subestimar a resposta do governo ucraniano e de seu povo, assim como a resposta da União Europeia e da comunidade internacional (…). Se mantivermos a união, iremos parar as consequências econômicas da guerra”, disse o premiê espanhol em Davos, Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial.