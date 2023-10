UE convida ministros de Israel e Palestina para participar da reunião do bloco nesta terça

Os ministros de Relações Exteriores de Israel e da Autoridade Palestina foram convidados para participar da reunião ministerial de emergência da União Europeia (UE) nesta terça-feira (10), informou hoje o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, em publicação no X (antigo Twitter).

“Convidei o Ministro de Relações Exteriores israelense Eli Cohen para participar na reunião dos ministros de Relações Exteriores da UE que estou convocando para esta tarde. Também convidei o ministro das Relações Exteriores Riyad al-Maliki para discursar na reunião e apresentar as opiniões da Autoridade Palestina”, escreveu Borrell na rede social.

As discussões devem ocorrer em Omã, onde as autoridades estão reunidas para o encontro dos ministros da UE e do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). Mais cedo, Borrell divulgou que conversou também com o ministro saudita Faisalbin Farhan sobre a “situação em Israel/Palestina”.