UE: Conselho cria missão de assistência militar e aprova recursos para Ucrânia

O Conselho Europeu anunciou nesta segunda-feira, 17, que irá criar uma Missão de Assistência Militar em apoio à Ucrânia (EUMAN) para reforçar a capacidade militar das Forças Armadas ucranianas, incluindo suas Forças de Defesa Territoriais, para combater a invasão da Rússia. A missão atende pedido da Ucrânia e irá atuar nos territórios dos Estados-membros da UE. A previsão é que a EUMAN custe 106,7 milhões de euros no período inicial de duração de dois anos.

Também hoje, o Conselho Europeu concordou em conceder mais apoio financeiro à Ucrânia por meio do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP). A sexta parcela, no valor de 500 milhões de euros, elevará agora a contribuição total da UE para o país com recursos do fundo para 3,1 bilhões de euros.