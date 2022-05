UE: Borrell espera que acordo por embargo ao petróleo russo seja fechado hoje

Alto Representante da União Europeia (UE), Josep Borrell afirmou que um acordo sobre a proposta de embargo a importações de petróleo da Rússia deve ser fechado até a tarde desta segunda-feira, 30, após reuniões com contrapartes dos 27 países membros do bloco.

“Ao fim, teremos um acordo. Devemos levar em conta as circunstâncias de cada país e decidir por unanimidade. Houve negociações no domingo durante toda a tarde e na segunda de manhã. Continuaremos a trabalhar. Penso que na tarde de segunda-feira poderemos oferecer um acordo aos Chefes de Estado e de Governo” afirmou, durante entrevista à rádio France Info.

Ele não descartou um acordo que abra exceção para as importações via oleodutos, modalidade utilizada pelos países mais dependentes do petróleo russo, como Hungria, República Checa e Eslováquia. Segundo ele, esses países correspondem a apenas 7% a 8% da compra de óleo da Rússia pela UE.