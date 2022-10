UE aprova apoio de 5 bilhões de euros para a Ucrânia

O governo da Ucrânia receberá um total de 5 bilhões de euros em assistência financeira da União Europeia (UE), informou nesta terça-feira (4) o Conselho para as Questões Econômicas e Financeiras da Comissão Europeia (Ecofin) em sua página na internet. De acordo com Valdis Dombrovskis, comissário de Comércio da UE, a primeira parcela do crédito, de 2 bilhões de euros, será liberado até meados de outubro.

“Os danos econômicos causados pela agressão prolongada da Rússia agora subiu para um novo nível, com a ameaça de Putin de usar armas nucleares e a anexação de parte do território ucraniano”, afirmou Dombrovskis.

O comissário disse que a situação econômica da UE “continua a ser altamente complexa e incerta, e não podemos mais excluir uma contração da atividade econômica durante o inverno”.

A Europa está pagando um alto preço por sua dependência dos combustíveis fósseis russos e pela falta de fontes de energia domésticas.

Os preços crescentes da energia, alimentados pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, continuam a impulsionar a inflação. Em sua última estimativa, o Eurostat, agência oficial de estatísticas do bloco, espera que a inflação na área do euro atinja 10% em setembro, ante 9,1% em agosto.