UE aprova 4º pacote de sanções contra Rússia, por invasão da Ucrânia

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), aprovou nesta terça-feira (15) um quarto pacote de sanções contra a Rússia, em resposta à guerra na Ucrânia. “Essas sanções vão ajudar a intensificar a pressão econômica sobre o Kremlin e comprometer sua capacidade de financiar sua invasão da Ucrânia”, diz comunicado da UE, acrescentando que as medidas foram coordenadas com parceiros internacionais, em especial os EUA. As restrições incluem proibição total de quaisquer transações com determinadas estatais russas de diferentes setores, o banimento de compras de produtos siderúrgicos, a interrupção de investimentos no setor energético russo e a suspensão de vendas de produtos de luxo para a Rússia.