UE adota novo mecanismo de troca de dados com EUA

A Comissão Europeia adotou nesta segunda-feira, 10, um novo mecanismo de troca de informações com os Estados Unidos que permite que “dados pessoais possam fluir com segurança da União Europeia para as companhias dos EUA que fazem parte do mecanismo sem a necessidade de implementar salvaguardas adicionais de proteção”.

De acordo com a Comissão Europeia, o mecanismo aborda todas as preocupações levantadas pelo Tribunal Europeu de Justiça e inclui a possibilidade de limitar o acesso aos dados da UE pelos serviços de inteligência dos EUA quando necessário. Para a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a decisão deve garantir fluxos de dados seguros para os europeus e trará segurança jurídica para empresas de ambos os lados do Atlântico.

Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que acolhe a decisão de adequação de dados. Em nota, ele afirma também que a decisão reflete o compromisso conjunto com fortes proteções de privacidade de dados e criará maiores oportunidades econômicas para os países e empresas dos dois lados.