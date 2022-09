Ucrânia: Zelensky sofre acidente de carro em Kiev, diz porta-voz

Um veículo colidiu com o carro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, afirmou o porta-voz Sergii Nykyforov em uma publicação no Facebook na noite desta quinta-feira.

De acordo com Nykyforov, Zelensky foi examinado por médicos que acompanham o chefe de estado e “nenhum dano grave foi detectado”, destacou ele na rede social. “Todas as circunstâncias do acidente serão descobertas pelos agentes da lei”, acrescentou.