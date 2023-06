Mundo Ucrânia: Zelenski e Biden discutem expansão de cooperação com ênfase em armas de longo alcance

Os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos discutiram, neste domingo, 25, a possibilidade de expansão da cooperação em meio ao confronto com a Rússia. A ênfase deve ser em armas de longo alcance, informou o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, no Twitter.

Zelenski agradeceu pelo “incansável apoio” dos Estados Unidos à Ucrânia. “Sou grato pela disposição americana de ficar lado a lado com a Ucrânia até a plena libertação de todos os nossos territórios dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente”, publicou.

O presidente ucraniano afirmou ainda que alinhou posições com Joe Biden às vésperas da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que ocorre em julho.