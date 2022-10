Ucrânia retoma controle de Lyman, cidade na região de Donetsk

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a cidade de Lyman, no leste do país, foi recuperada de tropas da Rússia. A vitória militar tem importância simbólica e política contra Moscou, já que ocorreu em territórios que o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia anexaria.

O ministério de Defesa da Rússia disse que estava retirando tropas da cidade após avanços ucranianos nos últimos dias. Moscou, porém, manteve combatentes no local, provavelmente ao redor, já que os confrontos continuaram hoje.

“Lyman está completamente liberada”, disse Zelensky em um breve discurso aos ucranianos neste domingo. “A bandeira ucraniana já está em Lyman, região de Donetsk”, disse ele anteriormente.

Soldados ucranianos gravaram um vídeo em frente à prefeitura de Lyman no fim de semana, com um deles segurando uma bandeira ucraniana no topo do prédio e uma bandeira da ocupação russa no chão. Fonte: Associated Press