Ucrânia retira tropas da cidade de Vuhledar, sob pressão do avanço da Rússia na região

A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira, 2, que retirou as tropas da cidade de Vuhledar, importante fortaleza ucraniana, sob a crescente pressão do avanço da Rússia na frente oriental do país. O local, que tem sido cercado e bombardeado nos últimos dias, foi utilizado para atacar linhas de suprimento militar russo no início da guerra.

A perda do controle da Ucrânia na cidade mostra como o país está enfrentando um cenário cada vez mais sombrio no conflito. A Rússia está a poucos quilômetros de Pokrovsk e aumentando a pressão sobre duas outras cidades orientais, Chasiv Yar e Toretsk.

O comando militar da Ucrânia disse que suas forças estavam exaustas, pois a Rússia lançou ataques por vários lados, e que se retiraram para proteger as tropas e equipamentos. Ainda, as tropas ucranianas estão em menor número e em menor número de armas.