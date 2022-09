Mundo Ucrânia reivindica mais ganhos contra forças russas no leste do país

A Ucrânia tomou a iniciativa em sua guerra contra a Rússia, retomando mais áreas na região nordeste de Kharkiv nos últimos dias, segundo o chefe militar do país. Agora, depois de entregar a Moscou um de seus maiores reveses desde que suas tropas invadiram há mais de seis meses, os comandantes ucranianos devem decidir como explorar seu sucesso no campo de batalha e se preparar para a resposta da Rússia.

Os militares ucranianos disseram no domingo, 11, que estavam recapturando vilarejos na área ao redor de Kupyansk e Izyum, duas cidades das quais as forças russas fugiram no sábado quando tropas ucranianas avançaram sobre elas. Essas duas cidades foram centrais para um objetivo de guerra fundamental do presidente russo, Vladimir Putin: tomar as regiões leste de Donetsk e Luhansk da Ucrânia, conhecidas como Donbass. As forças russas usaram Izyum como base para atacar outras cidades da região.

Um mapa do campo de batalha divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia no domingo parecia indicar que as forças russas haviam desocupado todas as partes do norte da região de Kharkiv, onde a Ucrânia continua pressionando sua contra-ofensiva e não afirmou ter recapturado. “Hoje em dia, o exército russo está mostrando seu melhor lado – suas costas”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um comunicado em seu canal Telegram.

O avanço está sendo saudado por analistas militares ocidentais como uma grande manobra tática. O rápido avanço da Ucrânia ajuda sua causa em muitas frentes, começando com uma mudança de moral a seu favor. O ataque também parece estar reforçando os arsenais da Ucrânia. Tropas russas apanhadas desprevenidas, abandonaram munições e armas, de fuzis a tanques e peças de artilharia, segundo imagens e relatos nas redes sociais.

Fora da Ucrânia, o sucesso em retomar em poucos dias o território que as forças russas passaram semanas lutando para conquistar fortalecerá o argumento de Koev de que merece armamentos, financiamento e apoio moral do Ocidente. Zelensky disse repetidamente que seu país pode derrotar e expulsar as forças russas, e agora essa ideia parece mais realista. Embora a Ucrânia ainda esteja longe de vencer, sua posição aprimorada no campo de batalha fortalece seu lado em qualquer eventual negociação de paz com a Rússia. Putin ainda não respondeu às perdas. Se as derrotas o tornam mais ou menos ameaçador para a Ucrânia e o Ocidente permanece uma questão em aberto. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)