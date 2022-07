Ucrânia recebe US$ 1,7 bilhão em ajuda extra para pagar trabalhadores da saúde

A Ucrânia está recebendo ajuda adicional de US$ 1,7 bilhão do governo dos Estados Unidos e do Banco Mundial para pagar os salários de trabalhadores da área de saúde e fornecer outros serviços essenciais. Os recursos têm o objetivo de aliviar o agudo déficit orçamentário causado pela “brutal guerra de agressão” do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Ucrânia, segundo comunicado da Agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional, conhecida como Usaid. No total, os EUA já concederam cerca de US$ 7,3 bilhões em auxílio financeiro para a Ucrânia desde o começo da guerra, no fim de fevereiro. Fonte: Associated Press.