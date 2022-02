Ucrânia posiciona tanques de guerra em praça central de Kiev

Em mais uma resposta à invasão russa, o governo da Ucrânia posicionou tanques de guerra na Praça da Independência, conhecida como Maidan, na área central da capital Kiev. Os militares serão responsáveis pela checagem de documentos e monitoramento da cidade. A Ucrânia está sob decreto de Estado marcial, nível máximo de restrições.

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse na manhã desta quinta-feira (24) no Twitter que convocou o embaixador russo no país para explicar a invasão da Ucrânia por forças russas, que ela descreveu como “ilegal”. “Vamos impor severas sanções (à Rússia) e buscar o apoio de países à Ucrânia”, afirmou Truss, em sua conta oficial na rede social.