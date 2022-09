Ucrânia mantém ímpeto de ofensiva e diz ter empurrado tropas russas à fronteira

A Ucrânia mantém o ímpeto da contra-ofensiva em sua guerra contra a Rússia, nesta segunda-feira, 12, e alega ter empurrado os invasores de volta à fronteira, em um movimento militar relâmpago que surpreendeu analistas.

“Em algumas áreas da frente, nossos defensores chegaram à fronteira do Estado com a Federação Russa”, disse o governador regional da região nordeste de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

Tropas russas cruzaram a fronteira na região em 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão.

A Rússia afirma estar reagrupando as tropas. Como tem ocorrido durante toda a guerra, as reivindicações militares são difíceis de verificar de forma independente.

Após os ataques de domingo da Rússia a usinas de energia e outras infraestruturas que cortaram a eletricidade em muitos lugares da Ucrânia, as autoridades de Kiev também disseram que a energia elétrica e o abastecimento de água foram restaurados para cerca de 80% na região de Kharkiv.

O avanço ucraniano foi atestado por observadores internacionais, que alertaram para tempos difíceis para as tropas russas. O cenário contrasta fortemente com os primeiros dias da guerra, quando as tropas russas se aproximavam de Kiev.