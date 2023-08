Ucrânia investiga acidente que matou três pilotos; Rússia faz novo ataque com mísseis

Autoridades ucranianas lançaram uma nova investigação após uma colisão aérea entre dois aviões de guerra no oeste do país ter matado três pilotos. O porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuri Ihnat, disse à TV local neste domingo que não estava imediatamente claro quanto tempo a investigação levaria.

De acordo com a página do Telegram da Força Aérea, duas aeronaves militares de treinamento L-39 colidiram na última sexta-feira, 25, durante uma missão de combate na região oeste de Zhytomyr, na Ucrânia. Os três pilotos já foram identificados.

Enquanto isso, forças russas atacaram as regiões centro e norte da Ucrânia com mísseis de cruzeiro durante noite passada. A força aérea da Ucrânia informou neste domingo (27) que as defesas aéreas interceptaram com sucesso quatro deles. Na região de Kiev, ao redor da capital ucraniana, os destroços que caíram danificaram uma dúzia de casas particulares e feriram duas pessoas, informou o Ministério do Interior da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em comunicado que alvejou – e atingiu com sucesso – um campo de aviação na região de Kiev. As autoridades ucranianas não comentaram imediatamente a declaração.

Na Rússia, o Ministério da Defesa informou ter derrubado dois drones nas regiões de Bryansk e Kursk, que fazem fronteira com a Ucrânia. Os drones, disse o ministério, foram lançados pelo “regime de Kiev” em “mais uma tentativa de ataques terroristas” em solo russo.

O governador de Kursk, Roman Starovoit, no entanto, relatou que um drone bateu em um prédio residencial de vários andares na capital homônima da região. Não ficou imediatamente claro se ele caiu após ser abatido pelas defesas aéreas, como informou o Ministério da Defesa, ou se tinha como alvo o prédio. Starovoit disse que ninguém ficou ferido, mas várias janelas foram quebradas. Fonte: Associated Press.