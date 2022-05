Ucrânia interrompe fluxo em gasoduto russo que fornece gás natural à Europa

A Ucrânia interrompeu o fluxo de gás natural russo nesta quarta-feira, 11, através de um gasoduto que alimenta casas e fogões europeus, enquanto os militares de Kiev alegaram que obtiveram alguns ganhos em batalhas difíceis perto de uma importante cidade do nordeste.

O impacto prático do corte para os lares europeus ainda não ficou claro. A operadora de gasodutos da Ucrânia disse que mudaria o fornecimento para outra estrutura, e um analista disse que o transporte não deve ser afetado.

Mas a gigante estatal russa Gazprom indicou que deve haver algum queda: a empresa afirmou que estava enviando suprimentos de gás para a Europa através da Ucrânia no valor de 72 milhões de metros cúbicos, aparentemente uma queda de 25% em relação ao dia anterior.

Dados preliminares de fluxo sugeriram volumes maiores de gás movendo-se por meio de uma segunda estação em território controlado pela Ucrânia. O gás russo também flui para a Europa através de outros dutos.

Também não ficou claro se a Rússia sofreria algum impacto imediato, já que possui contratos de longo prazo e outras formas de transporte de gás. Mas a medida pode ter um significado simbólico, por ser a primeira vez que a Ucrânia interrompe o fluxo para o oeste.

Isso ocorre no momento em que a União Europeia busca reduzir sua dependência da energia russa, eliminando gradualmente o uso de carvão e considerando fazer o mesmo com o petróleo. O gás apresenta um problema mais complicado, considerando tanto a quantidade que a Europa usa quanto as dificuldades técnicas para obtê-lo em outros lugares. Fonte: Associated Press.