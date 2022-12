Ucrânia: governo pretende ter cúpula de paz na ONU até fevereiro de 2023

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, relatou que o governo pretende realizar uma cúpula da paz na Organização das Nações Unidas (ONU) até fevereiro de 2023, por volta do aniversário da invasão russa. A declaração aconteceu em entrevista nesta segunda-feira, 26, à Associated Press.

Kuleba afirmou que estava “absolutamente satisfeito” com os resultados da visita do presidente Volodymyr Zelenskyy aos Estados Unidos na semana passada e revelou que o governo americano fez um plano especial para deixar a bateria de mísseis Patriot pronta para operar no país em menos de seis meses. Normalmente, o treinamento leva até um ano.

Segundo o ministro, a Ucrânia fará de tudo para vencer a guerra em 2023, acrescentando que a diplomacia sempre desempenha um papel importante. “Toda guerra termina de forma diplomática”, disse, durante a entrevista. “Toda guerra termina como resultado das ações tomadas no campo de batalha e na mesa de negociações”, acrescentou.