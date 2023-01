Ucrânia está sob nova onda de ataques aéreos da Rússia

Explosões atingiram Kiev nesta quinta-feira, 26, após a Rússia lançar uma nova onda de ataques com projéteis aéreos em alvos pelo país. Além disso, autoridades em Moscou advertiram sobre as consequências dos compromissos do Ocidente para enviar dezenas de tanques para a Ucrânia.

Sirenes soaram pela Ucrânia na hora do rush da manhã, com funcionários pedindo que os moradores buscassem abrigos subterrâneos. Em Kiev, o prefeito Vitali Klitschko afirmou que ao menos uma pessoa morreu atingida por um foguete, no distrito de Golosiivsky. Segundo autoridades locais, ao menos 30 foguetes foram lançados da Rússia.

O governo ucraniano saudou a decisão da Alemanha e dos EUA de fornecerem tanques de combate como parte do esforço coordenado para reforçar as forças da Ucrânia, antes de novas ofensivas russas previstas para os próximos meses. O governo alemão disse que enviará 14 de seus modernos tanques Leopard, e o presidente americano, Joe Biden, anunciou que os EUA enviarão 31 tanques M1 Abrams.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse que o Ocidente com isso se envolve diretamente no conflito, o que tem aumentado. O chefe da delegação russa sobre controle de armas em Viena, Konstantin Gravrilov, afirmou que esse envio de tanques leva o confronto com a Rússia a um outro nível. Fonte: Dow Jones Newswires.