Ucrânia e Rússia trocam acusações de ataque iminente à maior usina nuclear da UE

A Ucrânia e a Rússia se acusaram nesta quarta-feira, 5, de planejar um ataque a uma das maiores usinas nucleares do mundo, localizada no sudeste da Ucrânia e ocupada por tropas russas, mas nenhum dos lados forneceu evidências para apoiar suas reivindicações.

Citando relatórios de inteligência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que as tropas russas colocaram “objetos semelhantes a explosivos no telhado de várias unidades de energia” da Usina Nuclear de Zaporizhzhia. Os objetos podem ser usados para “simular” um ataque, disse ele, o que significa um ataque de bandeira falsa.

Na Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, levantou o espectro de uma provocação potencialmente “catastrófica” do exército ucraniano na usina nuclear, que é a maior da Europa, mas tem seus seis reatores desligados. “A situação é bastante tensa. Há uma grande ameaça de sabotagem por parte do regime de Kiev, que pode ser catastrófica em suas consequências”, disse Peskov em resposta à pergunta de um repórter. Ele também afirmou que o Kremlin está tomando “todas as medidas” para combater a suposta ameaça ucraniana.

A Ucrânia alertou por meses sobre os planos russos de causar uma liberação deliberada de radiação da usina, citando relatórios internos de inteligência. Autoridades ucranianas alegaram que Moscou pode tentar sabotar a usina em uma tentativa de atrapalhar a contra-ofensiva em andamento de Kiev na região vizinha de Zaporizhzhia.

A Rússia ocupou a fábrica nos estágios iniciais da guerra. No ano passado, a Rússia e a Ucrânia se acusaram repetidamente de bombardear a instalação.