Ucrânia diz que russos estão impedindo operação de máquinas de empresas

Forças russas estão conseguindo ‘criar um verdadeiro inferno’ no coração industrial da Ucrânia. De acordo com autoridades locais, há relatos de que eles estariam impedindo o trabalho de máquinas das empresas. Em meio a escalada de tensão, o governo em Kiev retirou a população de áreas ocupadas pelos russos no Sul do país e pediram para que o restante saísse de “todo jeito possível” antes de uma ofensiva ucraniana.

O governador de Luhansk, Serhyi Haidai, disse que a Rússia lançou mais de 20 ataques de artilharia, morteiros e foguetes na província durante a noite e suas forças estavam pressionando em direção à fronteira com a vizinha Donetsk. “Estamos tentando conter as formaçõesarmadas dos russos ao longo de toda a linha de frente”, escreveu Haidai no Telegram.

Na semana passada, a Rússia ocupou o último grande reduto da resistência ucraniana em Luhansk, a cidade de Lysychansk. Analistas previam, porém, que tropas de Moscou levariam mais tempo para se rearmar e se reagrupar. “Não houve, até agora, nenhuma pausa operacional anunciada pelo inimigo. Os russos continuam atacando e bombardeando nossas terras com a mesma intensidade de antes”, disse Haidai.

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, apelou aos moradores de territórios ocupados pela Rússia, no Sul do país, para que se retirassem. “Você precisa procurar uma maneira de sair, porque nossas forças armadas estão chegando para retirar os russos”, afirmou. “Haverá uma luta massiva. Eu não quero assustar ninguém. Todo mundo entende a situação de qualquer maneira.”

