Ucrânia diz que Rússia brinca de “jogo da fome” mundial ao reter grãos

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pressiona países do Sudeste Asiático por apoio político e material na luta de seu condado contra a Rússia, enquanto acusa Moscou de brincar de “jogos da fome” com o mundo ao reter carregamentos de grãos ucranianos e outros produtos agrícolas.

Kuleba disse a repórteres que o mundo precisa pressionar a Rússia a não se opor à extensão do acordo que permite a exportação de grãos e fertilizantes ucranianos – o atual está para vencer em 19 de novembro -, afirmando que os produtos são essenciais para a África e Ásia.

Além disso, o ministro acusou inspetores russos de “sabotagem silenciosa”, alegando que eles intencionalmente demoram para permitir as remessas dos produtos.

Não só a Rússia tem de “continuar a fazer parte da iniciativa, mas também tem de instruir os seus inspetores a agir de boa fé e a evitar quaisquer medidas, quaisquer medidas, que criem obstáculos e dificultem a exportação de produtos agrícolas ucranianos para o mercado global”, afirmou. “A Rússia deveria – deve – parar de brincar de jogos da fome com o mundo.”

A Ucrânia foi convidada para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês) pela primeira vez este ano e assinou um acordo de paz com o grupo, que conta com uma população de 700 milhões de pessoas no total. Oito dos 10 países da Asean – com exceção de Vietnã e Laos – votaram a favor da resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que condena a Rússia pela guerra. (Fonte: AP)