Ucrânia: Blinken pede unidade às nações ocidentais para combater ‘agressão russa’

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu às nações ocidentais que permaneçam unidas diante do que ele chamou de “agressão russa implacável” contra a Ucrânia. Além disso, ele garantiu ao líder ucraniano seu apoio. Blinken disse nesta quarta-feira ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, durante uma visita a Kiev, que os EUA e seus aliados foram firmes em apoiar o país e suas aspirações democráticas em meio a crescentes temores de uma invasão russa potencialmente iminente.

“Nossa força depende de preservar nossa unidade e isso inclui a unidade dentro da Ucrânia”, disse Blinken a Zelenskyy. “Acho que um dos objetivos de longa data de Moscou tem sido tentar semear divisões entre e dentro de nossos países e, simplesmente, não podemos e não vamos deixá-los fazer isso”.

O governo de Joe Biden disse anteriormente que estava fornecendo US$ 200 milhões adicionais em ajuda militar defensiva à Ucrânia para ajudar a proteger sua soberania e integridade territorial.

Zelenskyy agradeceu a Blinken pela assistência, que foi aprovada no final de dezembro, mas não confirmada formalmente até hoje, bem como por sua visita e garantias de apoio.”Este apoio (militar) não só fala de nossos planos estratégicos de adesão da Ucrânia à aliança, mas mais importante, ao nível de nossas forças armadas, nossos suprimentos militares”, disse Zelenskyy, referindo-se ao desejo de Kiev de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) apesar das fortes objeções da Rússia. Fonte: Associated Press.