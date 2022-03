Ucrânia: após 3ª rodada de negociação, representante diz que não há melhora significativa

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak, que representa o país nas negociações com a Rússia afirmou nesta segunda-feira, 7, que a terceira rodada de tratativas entre as delegações teve pequenos avanços na melhoria da logística dos corredores humanitários. Em declarações após o fim da sessão, disse que as “consultas intensivas” continuaram com regulamentos, juntamente com um cessar-fogo e garantias de segurança.

Segundo ele, “não há resultados que melhorem significativamente a situação até agora”, sobre as negociações, que ocorrem em Belarus.