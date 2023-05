Ucrânia: Aiea alerta sobre atividade militar na região da usina de Zaporizhzhya

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) voltou a alertar sobre a potencial ameaça nuclear no conflito da Ucrânia em meio às crescentes tensões em torno da usina de Zaporizhzhya. Em comunicado, o organismo apontou que a região supostamente ficou sob fogo de artilharia no início do dia, “no último incidente indicando uma situação militar cada vez mais tensa na área”.

Especialistas da Aiea presentes na usina relataram que ela não foi afetada, “mas a proximidade mais uma vez destacou a segurança nuclear persistente e os perigos de segurança em um momento de especulação crescente de futuras operações militares na região”, afirmou o diretor-geral da organização, Rafael Grossi. Ele voltou a sublinhar a sua determinação em garantir a proteção da usina, que já foi bombardeada várias vezes durante o conflito.

O diretor-geral disse estar engajado em intensas negociações com todas as partes para alcançar este objetivo vital e ajudar a prevenir o risco de um grave acidente nuclear no continente.