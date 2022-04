Ucrânia acusa Rússia de usar bombas de fósforo branco na guerra

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, acusou nesta quarta-feira, 13, a Rússia de ter usado bombas de fósforo branco, proibidas por uma convenção da Organização das Nações Unidas (ONU). Em discurso ao Parlamento da Estônia por teleconferência, Zelensky disse que a Rússia está usando bombas de fósforo na Ucrânia, acusando Moscou de usar táticas terroristas contra civis. O líder ucraniano não apresentou evidências da acusação.

As bombas de fósforo são armas incendiárias proibidas no mundo inteiro por uma convenção da ONU de 1997, que veta o uso de fósforo branco durante combates. A munição, segundo a Human Rights Watch, pode causar corrosão dos ossos, ardência interna e queimaduras em seres humanos.

As bombas de fósforo branco têm a capacidade de espalhar fogo por uma grande área e queimam até acabar com a presença de oxigênio.

Na terça-feira, 12, autoridades ucranianas já avisaram que investigam o uso de bombas de fósforo em um ataque no fim de semana em Mariupol, a cidade do sul do país cujo controle a Ucrânia teme perder. Moscou nega o uso das bombas de fósforo branco e de armas químicas.

A invasão da Ucrânia efetuada por Moscou, o maior ataque a um Estado europeu desde 1945, fez mais de 4,6 milhões de pessoas fugirem para o exterior, matou ou feriu milhares e deixou a Rússia cada vez mais isolada no cenário mundial. (Com agências internacionais).