Tusk: Votação do Parlamento aumenta muito probabilidade de Brexit sem acordo

Por meio de seu porta-voz, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a votação em que o Parlamento britânico rejeitou pela segunda vez a proposta da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para a saída da União Europeia “aumentou significativamente a probabilidade de um Brexit sem acordo”.

A opinião é compartilhada pelo negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, que escreveu no Twitter que as preparações do bloco para a separação abrupta “são agora mais importantes que nunca”.

Para Tusk, um eventual pedido do governo britânico pela extensão do Artigo 50, que adiaria o Brexit, demandaria uma justificativa “razoável” e “crível”. Confrontados com essa solicitação, acrescentou, os demais 27 Estados-membros da UE considerariam e decidiriam sobre o pedido “por unanimidade”.

“Se há uma solução ao atual impasse, ela só pode ser encontrada em Londres”, disse o polonês.