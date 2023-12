Turquia retira veto e Suécia fica mais perto de entrar na Otan

A comissão de relações exteriores do parlamento da Turquia deu nesta terça, 26, consentimento à candidatura da Suécia para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aproximando o país nórdico da adesão à aliança militar ocidental. O protocolo de adesão da Suécia terá agora de ser aprovado na assembleia geral do parlamento turco para a última fase do processo legislativo na Turquia, mas ainda não há data para a votação.

Membro da Otan, a Turquia atrasou a adesão da Suécia por mais de um ano, acusando o país de ser muito tolerante para com grupos que Ancara considera ameaça à sua segurança, incluindo militantes curdos.

O Secretário-Geral da Otan, Jens Stoltenberg, saudou o avanço, dizendo que conta com a Turquia e a Hungria “para completarem agora as suas ratificações o mais rápido possível”. A Hungria também paralisa a candidatura da Suécia, alegando que os políticos suecos contam “mentiras descaradas” sobre a condição da democracia na Hungria, e o país ainda não anunciou quando poderá ocorrer a ratificação sueca.