Turquia não vai dar aval ao ingresso da Suécia na Otan antes de outubro

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quarta, 12, que o parlamento turco não vai dar aval à adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) antes de outubro por conta do recesso parlamentar.

Durante uma conferência na cúpula da Otan, em Vilnius, Erdogan afirmou que o processo de adesão terá que esperar até que os parlamentares retornem do recesso de verão no país. “O parlamento não estará em sessão nos próximos dois meses, mas nossa meta é finalizar este assunto o mais rápido possível”, disse ele.

A Turquia retirou na segunda-feira suas objeções à adesão da Suécia à aliança, um passo em direção à unidade que os líderes ocidentais estão ansiosos para demonstrar diante da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Suécia se tornará o 32º membro da Otan.

Fonte: Associated Press