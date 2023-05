Turquia: com 97% das urnas apuradas, disputa entre Erdogan e Kilicdaroglu deve ir para 2º turno

A disputa entre o atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o líder do principal partido de oposição turco, Kemal Kilicdaroglu, pode ser estendida para o segundo turno. Com 49,4% dos votos, Erdogan mantém sua liderança sobre o adversário, embora com reduzida margem de vantagem. Kilicdaroglu ocupa o segundo lugar do pleito, com 45% dos votos. Por volta das 22h03 (de Brasília), 97,45% das urnas presidenciais já tinham sido apuradas, segundo jornais locais.

Ainda restam contabilizar os votos internacionais. Contudo, se nenhum candidato obtiver mais de 50%, ambos devem disputar o segundo turno em 28 de maio.

Erdogan e Kilicdaroglu disseram que ambos estão preparados para aceitar um segundo turno no final deste mês, sem que nenhum dos candidatos reivindique uma vitória absoluta em uma votação que marcou o desafio político mais severo às duas décadas do líder turco no poder.

Se um segundo turno for confirmado, o país de 85 milhões de habitantes ficará em duas semanas de incerteza política e intensa campanha, enquanto os dois lados buscam obter a maioria.

Segundo o jornal Daily Sabah, o partido de Erdogan, o AK, também conquistou uma alto número de cadeiras nas eleições parlamentares. No horário citado, o partido AK reunia 35,4% dos votos, contra 25,37% do CHP, partido de Kilicdaroglu. Com informações da Dow Jones Newswires