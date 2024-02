Trump vence primárias da Carolina do Sul; Haley não desiste

O ex-presidente americano Donald Trump confirmou favoritismo também nas primárias da Carolina do Sul, ao derrotar, neste sábado, 24, Nikki Haley, sua única rival na disputa pela nomeação como candidato do partido Republicano à Casa Branca. O Estado é o berço político de Haley.

As vitórias decisivas de Trump nas três primeiras grandes disputas de nomeação – Iowa, New Hampshire e Nevada – deram ao ex-presidente um ar de inevitabilidade enquanto se prepara para as eleições gerais contra o presidente Joe Biden, em novembro.

A nova derrota aumenta a pressão sobre Haley para desistir. Muitos dão isso como certo, inclusive. Mas a ex-governadora do Estado resiste aos apelos para abandonar sua candidatura.

Depois de votar no condomínio fechado onde mora ao sul de Charleston, Haley prometeu permanecer na disputa até pelo menos 5 de março, a Super Terça, quando 15 Estados votam nas primárias republicanas. “Há uma escolha. Podemos abandonar o drama e o caos. Podemos abandonar a incompetência”, disse Haley, que foi a primeira embaixadora de Trump nas Nações Unidas.

A vitória do ex-presidente dos Estados Unidos na Carolina do Sul confirma todas as últimas sondagens, que davam Trump com ao menos 30 pontos de vantagem sobre a adversária.