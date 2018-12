Trump vai nomear porta-voz do Departamento de Estado como embaixadora na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá nomear a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, como embaixadora do país na Organização das Nações Unidas (ONU), segundo autoridades da Casa Branca. O anúncio da nomeação pode ser feito nesta sexta-feira, 7. A posição requer confirmação do Senado.

Nauert vai substituir Nikki Haley, que anunciou em outubro que iria renunciar ao cargo depois de dois anos na função.

Nauert tem 48 anos e era repórter da Fox News antes de se tornar porta-voz do Departamento de Estado em abril de 2017. Antes de assumir o cargo atual, ela teve pouca experiência de política externa ou de governo. Quando se tornou embaixadora na ONU, Nikki Haley também era novata em política externa, mas já tinha sido eleita duas vezes governadora da Carolina do Sul. Fonte: Dow Jones Newswires.