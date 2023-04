Trump se prepara para julgamento por suposto suborno a atriz pornô

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve se entregar às autoridades de Nova York e fazer sua primeira aparição no tribunal estadual nesta terça-feira, 4, para enfrentar acusações criminais relacionadas ao suposto pagamento de subornos a uma estrela pornô.

Trump não será algemado e será vigiado por agentes do Serviço Secreto o tempo todo, mesmo no tribunal, disseram as autoridades. “Embora não comentemos sobre meios ou métodos de proteção específicos, não buscaremos nenhuma acomodação especial fora do que seria necessário para fornecer o mais alto nível de segurança ao ex-presidente”, disse um porta-voz do Serviço Secreto.

Na reta final da campanha de Trump em 2016, seu conselheiro especial na Trump Organization pagou à estrela pornô Stormy Daniels US$ 130.000 para manter silêncio sobre um encontro sexual que Daniels disse ter tido com Trump uma década antes. Fonte: Dow Jones Newswires.